PARIS (France) (AFP). Crash A320: un des deux pilotes coincé hors du cockpit

Après un début de vol apparemment habituel, l'un des deux pilotes de l'Airbus A320 qui s'est écrasé mardi dans les Alpes françaises, a quitté le cockpit et n'a pas pu y retourner, selon les enregistrements sonores récupérés par les enquêteurs, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. "Au début du vol, on entend l'équipage parler normalement puis on entend le bruit d'un des sièges qui recule, une porte qui s'ouvre et se referme, des bruits indiquant qu'on retape à la porte et il n'y a plus de conversation à ce moment-là jusqu'au crash", a indiqué cette source qui a eu connaissance de la teneur des enregistrements confirmant une information du quotidien américain New York Times. Les deux pilotes s'exprimaient en allemand. Et, à la fin du vol, les alarmes indiquant la proximité du sol retentissent, a indiqué cette même source qui n'était pas en mesure de dire c'est le commandant de bord ou le copilote qui a quitté la cabine de pilotage. Une autre source proche du dossier a indiqué à l'AFP que le copilote était entré "récemment dans la compagnie" allemande Germanwings (filiale de Lufthansa), "fin 2013 avec à son actif quelques centaines d'heures de vol". Sa nationalité n'est pas ailleurs pas connue avec précision, a poursuivi cette source proche du dossier. Ces informations proviennent de l'audition par les enquêteurs de la boîte noire enregistrant les sons dans le cockpit. Le cockpit voice recorder (CVR) avait été retrouvé mardi quelques heures après l'accident et sa lecture a été effectuée mercredi en fin de journée.

