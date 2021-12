Ce sont 303 chômeurs de plus dans la région. L'augmentation est de 3,7% sur un an. C'est moins que la moyenne française, où l'on note une hausse de 4,6% sur un an, mais une hausse égale pour ce dernier mois.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse dans la Manche (-0,4%), et en hausse dans le Calvados (+0,6%) et dans l'Orne (+1,3%).