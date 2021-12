Seyne (France) (AFP). Crash A320: enquête et hommages - EN DIRECT

12:00 GMT - EN DIRECT - Les familles des 150 victimes du crash de l'Airbus A320 de Germanwings sont attendues dans les Alpes-de-Haute-Provence, où des cellules d'urgence médico-psychologiques ont été mises en place. Elles doivent être rejointes par le président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, dont les deux nations sont les plus touchées en nombre de victimes. Les opérations de recherche et d'enquête mobilisent toujours plus de 300 gendarmes et une centaine de sapeurs-pompiers dans une zone difficile d'accès. Les équipes tentent de localiser la deuxième boîte noire de l'appareil. Mercredi, le patron de Lufthansa, a affirmé que l'avion était "techniquement irréprochable et les deux pilotes expérimentés". Le Parquet de Marseille a ouvert une enquête pour homicide involontaire, mais les causes de l'accident demeurent inconnues.

