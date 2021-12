Kiev (AFP). Ukraine: deux hauts responsables arrêtés pour corruption en pleine réunion du gouvernement

Deux hauts responsables du service ukrainien des Situations d'urgence ont été interpellés pour corruption mercredi en pleine réunion du gouvernement. Le directeur du service d?État pour les Situations d'urgence Serguiï Botchkovski et son adjoint Vassyl Stoïetski ont été menottés et arrêtés sous l'oeil de nombreux journalistes durant la réunion, accusés d'avoir effectué des achats publics "à des prix beaucoup plus élevés", y compris auprès du géant pétrolier russe Loukoïl, selon la police.

