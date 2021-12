Francfort (AFP). Crash A320: accident inexplicable, l'avion techniquement irréprochable

Le patron du groupe aérien Lufthansa, Carsten Spohr, a affirmé mercredi que l'avion de Germanwings qui s'est écrasé en France mardi était "techniquement irréprochable" et a qualifié l'accident d'"inexplicable". "C'est pour nous tous inexplicable", a dit M. Spohr à l'aéroport de Francfort (ouest), à l'issue d'une minute de silence observée par tous les salariés du groupe, maison mère de Germanwings. "L'avion était techniquement irréprochable et les deux pilotes expérimentés", a-t-il ajouté. Le crash dans le sud-est de la France de l'avion qui reliait Barcelone à Düsseldorf a fait 150 morts mardi. Lufthansa va effectuer à compter de jeudi des vols de Düsseldorf et de Barcelone vers Marseille, a dit M. Spohr, pour permettre aux familles des victimes - dont beaucoup sont allemandes et espagnoles - d'aller se recueillir près du lieu du drame. "La priorité est maintenant d'aider les familles", a dit le patron. S'exprimant juste avant lui, la directrice financière du groupe Simone Menne a parlé de "jours très durs, sans doute le jour le plus dur (de son histoire) pour Lufthansa". "Nous ne voulons plus jamais jamais vivre cela", a-t-elle dit.

