Bruxelles (AFP). UE: taxes antidumping imposées aux importations d'acier de Chine et Taïwan

L'Union européenne a décidé d'imposer des taxes antidumping pour une durée de six mois à certains produits en acier inoxydable importés de Chine et de Taïwan, selon une décision publiée mercredi au Journal officiel de l'UE. Cette mesure est applicable à partir de jeudi et concerne les importations de produits laminés à froid en acier inoxydable originaires de ces deux pays. Les taxes ont été calculées en fonction de la marge de préjudice calculée par la Commission européenne et vont de 10,9% à 25,2% selon les sociétés en cause. Certains producteurs chinois et taïwanais ayant coopéré à l'enquête ne figurent pas dans la liste des sanctions. Ces dispositions sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête, rappelle l'UE. Les parties concernées ont désormais 25 jours pour demander à être informées, présenter leurs observations à la Commission, demander à être entendues et présenter des commentaires. L'enquête de la Commission avait été ouverte le 26 juin 2014 à la suite de plaintes de concurrents européens des sociétés chinoises et taïwanaises en cause, craignant que celles-ci ne vendent à perte dans l'UE. La Commission avait neuf mois pour prendre des mesures provisoires. Les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid sont utilisés pour une grande variété d'applications, par exemple dans la production d'appareils électroménagers (intérieur des machines à laver et des lave-vaisselle), des tubes soudés, des appareils médicaux, dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie automobile. L'ouverture d'une enquête avait été saluée par la fédération professionnelle européenne Eurofer. Les importations cumulées originaires des pays concernés ont progressé de 70% entre 2010 et la période d'enquête (mi-2014 et début 2015), et la part de marché cumulée a augmenté de 63%, souligne la Commission européenne. L'enquête, à ce stade, conclut que l'industrie de l'UE a subi "un préjudice important" pendant la période considérée: ainsi le volume de production a chuté de 5%, ce qui a entraîné une baisse de l'utilisation des capacités de 8%. Le recul de la part de marché a été de l'ordre de 5%, l'emploi a fléchi de 11% et le coût de la main d'oeuvre augmenté de 8%, tandis que les investissements ont diminué de 17%. En février, un tribunal d'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce a donné tort à la Chine dans un conflit qui l'opposait à l'UE et au Japon concernant d'autres produits en acier inox, les tubes utilisés dans l'équipement des centrales thermiques. UE et Japon avaient, là encore, dénoncé des pratiques de dumping.

