Sortie cinéma : Cendrillon

Mais la mort de sa mère va dévaster la famille. Peu de temps après, le père se remarie avec une jolie veuve, qui vient s'installer chez eux avec ses deux filles. Malheureusement, le père meurt à son tour. Bientôt, la belle-mère d'Ella va la transformer en servante, méprisée par sa belle-famille. Elle est raillée et surnommée Cendrillon, car souvent couverte de cendres. Un jour, elle rencontre un beau jeune homme dans la forêt, sans savoir qu'il est le fils du roi.

On n'attendait pas le très shakespearien Kenneth Branagh dans cette nouvelle adaptation du célèbre conte de fées, qui a fait la gloire des studios Disney, producteurs du présent film. Avec élégance et légèreté, il fait revivre le monde de sa triste héroïne, tout en restant très fidèle au conte d'origine. Les décors du palais royal sont somptueux, tout comme la jolie robe de Cendrillon, et les effets spéciaux modernes permettent de rendre éblouissantes les scènes des transformations de la citrouille en carosse et des rats en laquais. La jeune Lily James est une Cendrillon idéale et Helena Bonham Carter une fée réjouissante. Seule Cate Blanchett en fait un peu trop dans le rôle de la méchante marâtre. Si l'on peut reprocher à ce beau film d'être un peu trop sage et de manquer d'humour, le spectacle est si éblouissant que les enfants seront enchantés. Et c'est la seule chose qui compte !

Fantastique américain. De Kenneth Branagh, avec Lily James (Ella), Richard Madden (le prince charmant), Cate Blanchett (la belle-mère), Helena Bonham Carter (la fée), Hollyday Grainger (Anastasie), Sophie McShera (Javotte) (1 h 45).