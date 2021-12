Rouen : un projet solidaire qui a la patate

Amélia Roque et Gabrielle Griffonnet sont étudiantes en BTS au lycée les Tourelles à Rouen. Il y a quelques mois, elles ont l'idée de créer un projet solidaire, un peu par hasard. "Tout est parti d'une discussion avec des gens de notre classe, quand l'une de nos camarades a expliqué que son père agriculteur avait perdu un gros contrat et se retrouvait avec 180 000 tonnes de pommes de terre sur les bras", raconte Gabrielle Griffonnet.

0,40€ le kilo

Les deux copines décident de créer une association qui leur permettrait de racheter les pommes de terre et de les donner à des associations caritatives. "Nous agissons au nom de l'association Tourelles en action", précisent les étudiantes. Déjà, la Banque Alimentaire, les Restos du cœur ou encore le SAMU social participent à l'aventure. Sur les 180 000 tonnes à racheter (0.40€ le kilo), les deux jeunes femmes ont déjà récolté 1 421€ auprès d'entreprises et de particuliers et racheté plus de trois tonnes, entièrement reversées aux personnes bénéficiaires. "Nous sommes heureuses d'aider un agriculteur de manière solidaire", concluent les deux étudiantes pleines de peps.

Pratique. Vous pouvez faire un don en ligne sur http://www.leetchi.com/c/solidarite-de-lycee-les-tourelles.