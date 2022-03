Bonne nouvelle pour les fans d'NCIS

Valérie Damidot et Stéphane Plaza. Même combat ?

Après le passage dans leur maison de l'émission DECO, présentée par Valérie Damidot, un couple met en vente le pavillon 755 000 euros sur internet. Quelques jours seulement après la visite d'M6, l'annonce est en ligne et on peut lire : « Magnifique maison entièrement refaite et décorée par un architecte d'intérieur ». Découvrez une copie d'écran de l'annonce ci-dessous.



En Égypte, les journalistes sont victimes de violences. De nombreux journalistes français et étrangers couvrant les affrontements entre partisans et adversaires du président Hosni Moubarak ont été attaqués. Qu'ils travaillent pour la BBC, Al-Jazeera, CNN, d'Al-Arabiya, ABC News, France 2 ou France 24, "Ils ont été frappés et leur matériel (a été) volé" déclare Jean-François Julliard dans un communiqué de Reporters Sans Frontières.



Bonne nouvelle pour les fans de la série NCIS. Aux états-unis, la saison 8 diffusée actuellement vient de signer un nouveau record d'audience historique. Aux USA ou ailleurs, NCIS a donc encore de beaux jours devant elle. La performance est incroyable. D'après les premiers chiffres publiés aux États-Unis, NCIS : enquêtes spéciales vient de battre son record historique d'audience alors que la série en est à sa huitième saison !



NCIS : Enquêtes Spéciales est d'ailleurs notre sélection télé du jour. M6 diffuse ce soir le dernier épisode de la saison 7, la saison 8 commencera en France dès vendredi prochain, une diffusion inédite en France.



