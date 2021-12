Papillons de Nuit 2015 : deux nouveaux noms pour les 15 ans

Le 3 Mars, l'équipe du festival Papillons de Nuit avait présenté au Normandy la programmation 2015 du festival dévoilant notamment la participation de Christine And The Queens, Selah Sue, Placebo, IAM, Yannick Noah ou encore The Avener. Le nom du gagnant du tremplin Tendance Ouest – Papillons de Nuit a récemment été dévoilé : Beach Youth.

L'équipe du festival a révélé deux nouveaux noms : Carl Barât and the Jackals et La Raiz. Ces deux groupes se produiront le samedi 23 mai à Saint-Laurent-de-Cuves. Il manque encore un nom, la tête d'affiche du dimanche soir.

Carl Barât and the Jackals

Co-leader du fameux groupe The Libertines, Carl Barât dévoile dans ce projet, sans son acolyte Pete Doherty, mais avec les Jackals, toute son énergie punk. Pour le public, ce sera notamment l'occasion de découvrir sur scène leur nouvel album Let It Reign où le rockeur renoue avec sa fougue punk.

La Raiz

Composée de six musiciens et de quatre chanteurs, cette formation hispanique dévoile un véritable métissage musical qui puise aussi bien le ska, le reggae et le rap. Sur scène, ces rêveurs engagés dévoilent des prestations survoltées et vibrantes.