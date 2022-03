TEXAS revient sur le devant de la scène

C'est par la voix de la douce Sharleen Spiteri que la nouvelle est tombée hier: TEXAS revient dans les bacs et sur scène !

Découvert en France en 1989 avec I Don't Want A Lover, le groupe a enchaîné les succès avec 5 années exceptionnelles entre 1997 et 2001: Say What You Want, Halo, Black Eyed Boy, Say What You Want, Summer Son, In Demand ou encore Inner Smile.

Après deux albums plus confidentiels en 2003 et 2005 et une carrière solo pour la chanteuse (2albums), le groupe se remet au travail depuis quelques semaines pour offrir un nouvel album durant cette année 2011, un album qui doit paraitre l'été prochain.

Le groupe sera en France le 6 juillet prochain lors d'un festival à Cognac avec également Asa, Morcheeba, Moby et Cocoon.