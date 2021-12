La Gambardella, c'est fini pour Malherbe

Les U19 caennais n'ont rien pu faire face à d'excellents lillois, favoris désignés de la compétition (3-1). Les Caennais avaient pourtant ouvert la marque après seulement six minutes de jeu. Bien servi par Mamadou Sambague, Antoine Leautey avait su faire la différence. Seulement, Lille n'avait pas besoin de plus longtemps pour égaliser. Caen repartait à l'attaque et malmenait sérieusement son adversaire au cours de cette première période. Mais les Lillois faisaient parler leur efficacité au retour des vestiaires, inscrivant deux buts en contre-attaque. Malherbe sort la tête haute avec, désormais, un autre objectif en tête. Les jeunes pousses malherbistes seront prépondérantes dans l'opération maintien en CFA 2.