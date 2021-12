Vaste arnaque à la carte bancaire

Jeudi 19 mars, plusieurs bureaux de tabac et superettes de l'agglomération de Cherbourg ont été victime d'escroqueries, réussies ou non, par un homme ayant acheté des cigarettes avec une carte bancaire à piste magnétique dupliquée.



Le lendemain, un individu se présente dans d'autres commerces pour y commettre de nouveaux méfaits. Cependant, grâce au dispositif Vigi-Commerce et à l'alerte donnée par un commerçant, l'homme est rapidement interpellé, ainsi que deux autres ressortissants guinéens, tous pourvus de titres de séjour.

Le commissariat de Cherbourg prend alors contact avec l'antenne caennaise du service régional de police judiciaire, qui enquêtait sur plusieurs faits de cette nature commis en Basse-Normandie depuis 2014. L'un des trois interpellés était en effet recherché par le SRPJ.

La fouille du véhicule des suspects a permis la découverte de sept cartes bancaires de type ''Yes card'', ainsi que de trois cartouches de cigarettes. L'enquête se poursuit dans et en dehors de l'agglomération de Cherbourg, avec l'aide de trois policiers de Caen.

27 cartes bancaires, 270 paquets de cigarettes



Au domicile du principal mis en cause, à Coutances, et dans un autre véhicule, des perquisitions ont conduit à la découverte de 27 cartes bancaires et un total de 270 paquets de cigarettes. Les policiers trouvent auss un ordinateur portable contenant un logiciel de réécriture de piste magnétique. Vingt-quatre cartes étaient encodées et prêtes à l'emploi ; trois autres étaient vierges.

L'enquête a révélé que le suspect n° 1 avait déjà effectué ou fait acheter de 160 à 600 euros de tabac, par ses complices, dans plusieurs bureaux de tabac dans la Manche (Granville, Montebourg) mais aussi en dehors du département. Les détenteurs officiels de ces cartes bancaires ne savent pas forcément tous que leur carte bancaire a été dupliquée, certains pouvant être domiciliés dans des pays étrangers où la carte à puce non-falsifiable n'est pas adoptée systématiquement par les banques.



Les deux majeurs interpellés ont été déférés hier au Parquet de Cherbourg. L'instigateur a été condamné à un an de prison dont sept mois de prison ferme. Il est maintenu en détention. Son complice écope d'un mois d'emprisonnement. Le dernier, mineur, considéré comme une victime de l'instigateur de ces escroqueries, a été placé dans une structure éducative.