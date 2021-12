Berlin (AFP). Tsipras et Merkel appellent à dépasser les stéréotypes en Europe

La chancelière allemande Angela Merkel et son homologue grec Alexis Tsipras ont appelé lundi à "dépasser les stéréotypes" qui ont miné le dialogue entre les nations européennes, notamment dans la crise de l'euro. "Les Grecs ne sont pas paresseux et les Allemands ne sont pas responsables de tous les maux de la Grèce. Nous devons travailler dur pour dépasser ces stéréotypes", a déclaré M. Tsipras, à l'occasion de sa première visite à Berlin. Il faut éviter "tous les types de stéréotypes" a approuvé Mme Merkel, alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis plusieurs semaines en raison de désaccords sur les réformes à mener en Grèce en échange d'une aide financière des créanciers européens.

