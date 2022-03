David Guetta feat Rihanna : Le clip

Où et quand s'arrêtera l'ascension du DJ frenchy David GUETTA ?

Tubes après tubes, concerts après concerts, David Guetta parcoure le monde branché, fait frissonner de plaisir la hype society, fait tranpirer les dames du monde comme celles de la rue.

Loin dêtre naïf, l'artiste français le plus exporté dans le monde en 2009 et 2010 multiplie les featuring avec les femmes... et pas n'importe lesquelles : Kelly Rowland, Fergie, Madonna et Estelle, et maintenat Rihanna.

Découvrez la version officielle de leur clip "Who's That Chick".