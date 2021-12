Le deuxième tour du canton de Saint-Lô 1 se "jouera" le dimanche 29 mars entre un binôme de droite, François Brière et Adèle Hommet-Lelièvre et un binôme Front National, Nadège Daniel et Roland Derbez (20,27%).

Le binôme Divers Gauche composé d'Hervé Legendre et Noëlle Leclerc-Buichon ne passe pas au second tour avec 19,76% des voix.