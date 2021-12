Hollie Cook et Naâman rejoignent l'affiche des 20 ans du festival Art Sonic

Originaire de Normandie, Naâman s'est forgé un nom sur la scène reggae française depuis 2010. Ce jeune artiste dévoile un flow et des rythmiques empruntant aussi bien au hip-hop qu'au ragga. Il vient tout juste de dévoiler son dernier EP Know Yourself, avec Massy et Triple, deux reggaemen jamaïcains. La sortie d'un album est prévue pour l'automne 2015.

Fille du batteur des Sex Pistols et de la chanteuse des Belle Stars, Hollie Cook offre un reggae séduisant et addictif, agrémenté de tropical pop. Sur son deuxième album, Twice, sorti en 2014, la jeune Londonienne dévoile une voix sensuelle et sucrée qui se pose avec éclat sur des arrangements sophistiqués.

Naâman et Hollie Cook se produiront le vendredi 24 juillet à l'occasion des 20 ans du festival Art Sonic, à Briouze, dans l'Orne.