Musique à Caen : Charles Pasi en concert au BBC

Auteur-compositeur, harmoniciste, virtuose et multi-instrumentiste, Charles Pasi, à peine 30 ans, est un artiste complet. Avec ingéniosité et talent, il mêle des sonorités soul, jazz, pop et blues. Ce véritable crooner a dévoilé en octobre 2014 son troisième album Sometimes Awake, album qui l'a réellement propulsé sur le devant de la scène. Dans ce nouvel opus, il dévoile avec sincérité des morceaux élégants et délicats, fruits d'un travail abouti. A l'occasion de sa tournée, il passera par la Normandie en faisant escale au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair, le 26 mars.

Armé de sa guitare et doté d'une voix envoûtante et singulière, le caennais Jahen Oarsman assurera la première partie avec son folk impétueux.

Rendez-vous ce jeudi 26 mars au BBC, à partir de 20h. Tarifs : 16 euros prévente ; 19 euros sur place ;12 euros réduit.