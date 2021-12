Musique à Caen : découvrez le nouveau clip de audioFILM

Formé en 2013 entre Caen et Evreux par Thomas (voix, guitare, synthé) et Pauline (voix, piano), audioFILM nous livre des sonorités rythmées avec ardeur et fougue. Oscillant entre pop et électro aérienne, le duo offre une teinte très cinématographique à ses titres intimistes et rêveurs. Chaque morceau est le reflet d'une évasion suave et aventureuse.

Ils viennent de dévoiler le morceau LiARS, premier single de leur prochain EP intitulé « Analog » qui sortira le 25 mars. Ce premier extrait nous offre un avant-goût de leur univers électronique épuré, froid et lumineux.