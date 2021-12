Le feu a pris dans un local à poubelles, dans l'arrière-cour. Les flammes ont ensuite léché la façade et dégagé une fumée nocive. Les sapeurs-pompiers ont évacué l'immeuble dont une famille de quatre personnes (avec une fillette de 2 ans) et un couple de personnes âgées. Les quatre premiers habitants ont été légèrement intoxiqués et conduits à l'hôpital des Feugrais à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.