Ivre au volant, il est trahi par les plumes de son manteau à Sotteville-lès-Rouen

Police Secours est requise ce dimanche pour un accident sur la voie publique, à l'angle du boulevard Lénine et de l'avenue Olivier Goubert à Saint-Etienne-du-Rouvray. Arrivées sur place, les forces de l'ordre voient un véhicule sur le toit. A l'intérieur de l'habitacle et à l'extérieur, les policiers trouvent de nombreuses plumes.

Les policiers mènent des recherches dans le secteur et voient un homme titubant, chemin du Halage à Sotteville-lès-Rouen. Il porte sur lui un manteau arraché en plusieurs parties et aux plumes apparentes. Il est interpellé : l'homme de 27 ans, domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, explique avoir été victime d'une agression et s'être fait voler sa voiture. Or, il possède les clés de ladite voiture sur lui.

Il est placé en garde à vue mais refuse de se soumettre aux prélèvements sanguins. Il peut être poursuivi pour refus de se soumettre aux vérifications et conduite sous l'état d'un empire alcoolique.