Une famille renversée par un conducteur sans permis à Saint-Etienne-du-Rouvray

Ce dimanche matin, un automobiliste de 38 ans s'engage sur le périphérique Henri Wallon, puis se dirige vers le parc Saint-Just avant de prendre le périphérique Robespierre. C'est à cet endroit qu'il franchit un carrefour, perd le contrôle de son véhicule et percute un feu tricolore sur sa gauche.

Il percute finalement trois personnes marchant sur le trottoir, un père de famille de 51 ans et ses filles de 3 et 4 ans. Le père souffre de douleurs à la jambe, la plus jeune fille de douleurs aux jambes, aux bras et d'un traumatisme crânien, la seconde fille d'un traumatisme facial.

Les trois victimes ont été prises en charge par les pompiers et le SAMU, l'une des deux filles aurait été placée en coma artificiel. Le conducteur, sans permis, avait tout d'abord pris peur en voyant l'attroupement autour de sa voiture. Il s'est alors éloigné et s'est stationné un peu plus loin pour prévenir les secours. La Brigade des Accidents et Délits Routiers s'est saisie de l'enquête.