Soirée électorale à Cherbourg : "les électeurs n'appartiennent à personne"

Dans l'agglomération de Cherbourg le parti socialiste sort gagnant de ce premier tour des élections départementales. Il est en tête dans les cinq communes, et récolte près de 39% des voix sur Cherbourg 2, 36% sur le canton central, 33% des suffrages exprimés sur Cherbourg 3.

Chaque fois, des duels face au Cercle du Cotentin (droite et centre) sont à prévoir, tout comme sur Tourlaville. Surprise de la soirée : Equeurdreville, où un duel Front National/Parti Socialiste inédit sera à suivre au 2e tour.

Cherbourg 1

Frédéric Bastian et Anna Pic (PS) arrivent en tête, 6 points devant David Margueritte et Christine Donizalski, binôme de droite. Le Front de Gauche obtient un peu plus de 10%. Mais les candidats socialistes se refusent à parler de "réserve de voix" à gauche :

Selon Anna Pic, on ne peut pas juger que les électeurs de gauche ont préféré le "vote utile" en votant PS, par peur du FN :

David Margueritte estime que le binôme Cercle du Cotentin a des réserves de voix à droite... :

... des voix qui pourraient être celles des électeurs de Blaise Mistler et Dominique Gautier, candidats de la Majorité départementale :

Mario Varraut, candidat FN, obtient avec Claire Borgeal un peu plus de 14% des voix. "Un bon score" selon lui dans ce canton peu enclin au vote frontiste :

Cherbourg 2

Le duo soutenu par le PS, Sébastien Fagnen/Karine Duval, arrive largement en tête au premier tour avec 39% des suffrages. Ils se disent eux-mêmes agréablement surpris, mais aussi inquiets du score du FN :

Toujours à gauche, Ralph Lejamtel (FDG), qui obtient 10% des voix avec Monique Texier, estime quant à lui que le "vote utile" prôné par Manuel Valls a trouvé un écho. Il ne donne pas de consigne de vote aux électeurs du Front de Gauche :





Le vote Front National interpelle aussi Fabrice Huet et Fabienne Lebas (Cercle du Cotentin), qui sont qualifiés pour le second tour à 2% près, avec 26% contre 24% pour le duo FN :





Cherbourg 3

Selon Franck Tison, candidat porté par le PS avec sa binôme Marie-Odile Feret, c'est la campagne sur le terrain qui a payé, puisque son duo arrive en tête avec 33% des votes :

A gauche dans ce canton, outre le Front de Gauche (10%), Europe-Ecologie-Les-Verts avec le binôme Catherine Salmon/Patrick Lafon (5%), qui explique ce score décevant par le vote utile et la peur du FN. "Nous souhaitons conserver le canton à gauche. Nos électeurs sauront choisir" indiquent-ils.

Cyril Bourdon (Modem) et Françoise Hamon (UMP), candidats du Cercle du Cotentin, obtiennent 25% des voix. Ils appellent les centristes, et notamment les électeurs de Chahima Hadouche et Michel Ladroue (UDI, 5%) à reporter leurs voix sur leur binôme. Ils iront aussi chercher les abstentionnistes, déçus de la politique :

Les autres invités

A Tourlaville, Hervé Feuilly (Cercle du Cotentin) confirme la dynamique des municipales avec 27% des suffrages, derrière le duo PS Madeleine Dubost/ Gilles Lelong (30%) :

Benoît Arrivé, président de la Fédération départementale du PS, se réjouit des scores de son parti dans l'agglomération. Il ne s'étend pas, en revanche, sur la performance de la dissidente socialiste Yveline Druez dans la Hague, qui arrive en tête avec 28% des voix, loin devant le binôme PS Pierre Bihet/Christine Ladvenu (14%) :

Toujours dans ce canton de la Hague, le Front National de Jean-Jacques Noël et Anaïde Delhay (23%) était au coude à coude avec Jean-Michel Maghe et Marie Kirchner (24%, Cercle du Cotentin). La droite passe à 79 voix près. Plus globalement le patron du FN dans la Manche se dit satisfait de ses scores, notamment en campagne. Lui aussi estime que "les électeurs sont libres de choisir" pour qui ils souhaitent voter au second tour :



