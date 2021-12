Au Havre, le FN en tête dans deux cantons sur six, la droite favorite

Au Havre 1, ce sera un second tour entre l'union de la droite, arrivée en tête (28,92%) et le FN (27,71%). La gauche paye sa division avec deux binômes, l'un socialiste, l'autre divers gauche, qui sont respectivement à 21,18% et 22,18%.

Au Havre 2, le Front National arrive légèrement en tête avec 27,56% des voix devant le binôme socialiste (25,97%) des voix, l'union de la droite (23,95%) et le Front de Gauche (22,51%). Le maire UMP du Havre Edouard Philippe avait affirmé jusque là qu'en cas de second tour entre la gauche et le FN, il en appellerait au Front Républicain.

Au Havre 3, c'est le Front de Gauche qui arrive largement en tête avec 41,73% des voix devant le FN (26,89%), l'union de la droite (16,92%) et l'union de la gauche (14,45%).

Au Havre 4, le FN passe devant avec 30,21% des voix devant l'union de la droite (27,46%). Le Parti Socialiste reste à quai avec 21,67%, tout comme le Front de Gauche (20,66%).

Au Havre 5, l'union de la droite part favorite au second tour après avoir otbenu 41,12% des suffrages au premier tour, loin devant le rassemblement de la gauche (21,27%), le FN (20,96%) et le binôme divers gauche (16,65%).

Enfin, au Havre 6, pas beaucoup de suspens non plus avec une union de la droite largement devant (47,50%), suivie de l'union de la gauche (21,77%), du FN (18,94%) et du Front de Gauche (11,76%).