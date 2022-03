Les volleyeuses caennaises en pleine bourre

Inquiètes par l'hospitalisation de leur coéquipière Julie Mota la nuit précédente, les Caennaises ont connu un léger retard à l'allumage. Les deux premiers sets furent serrés. Caen remporta le premier 26-24 puis perdit le deuxième sur le même score. « Les filles étaient un peu chamboulées, raconte leur entraîneur Thibaut Gosselin. En plus, Chaville s'est renforcé par rapport au match aller. Les échanges étaient longs et fatigants. » Après ces deux manches indécises, Caen a trouvé la parade en s'appuyant sur ses centrales et s'est détaché : 25-21 et 25-20. « A chaque fois on a fait la différence assez rapidement, mené largement avant de se relâcher un peu en fin de set », explique Thibaut Gosselin.

Caen compte désormais sept points d'avance sur le troisième, mais se soucie surtout des deuxièmes des sept autres poules de Nationale 3. Le meilleur d'entre eux accèdera en effet en Nationale 2. Il s'agit actuellement de Caen. L'ASPTT, qui ne pourra probablement pas rattraper Calais à la première place de son championnat, est sur la bonne voie, forte d'un groupe « qui vit bien et progresse ». Cependant, les Caennaises savent qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur sur chacun de leur match. « On joue notre peau tous les week-ends », souligne Thibaut Gosselin. Sauf le prochain, où Caen sera au repos.