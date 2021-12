Avranches (canton) : un duel Delaunay/Cossec au 2e tour

Catherine Brunaud-Rhyn, maire de Genêts et Antoine Delaunay, assistant parlementaire du député Guénhaël Huet (UMP), engrange 41 % des voix sur le canton.

Leurs adversaires au second tour, Christian Cossec, conseiller municipal d'Avranches et Florence Grandet, adjointe au maire de Granville, sans étiquette, obtiennent 26,9 % des suffrages. Le Front national, Danièle Barthe et Gérard Guenée, réalise un score historique pour des élections cantonales avec 21,5 % des voix.

Le Front de gauche, Luc Dardenne et Marylise Pichon, est à 10,6 %.

Le second tour aura un parfum de municipales puisque le duel opposera un binôme soutenu par Gunéhaël Huet et un autre supporté par le maire d'Avranches David Nicolas.