L'élu souhaite faire perdurer l'union de la droite pour le second tour. "Nous sommes en ballottage sur tous les cantons : on tirera des conclusions définitives à l'issue du second tour", a expliqué Joël Bruneau, décidé à soutenir ses partisans.

A l'issue de ce premier tour, le maire de Caen déjà mobilisé pour la suite Impossible de lire le son.