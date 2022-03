Fêtez la Saint-Valentin avec Tendance Ouest

Dites lui « Je t'aime »:

Du 2 au 20 février, dites lui « Je t'aime... » et envoyez nous vos photos romantiques en couple et vos déclarations d'amour. Les plus beaux billets doux et les plus beaux clichés seront récompensés.

A gagner : un séjour pour 2 aux thermes de Bagnoles de l'Orne, des après-midi de soins et des accessoires de bains.

Accédez au concours des photos romantiques

Publiez votre mot doux de la Saint-Valentin





Testez votre potentiel séduction:

Casanova, fleur bleue ou grand timide, découvrez à travers un quiz ludique le séducteur ou la séductrice, que vous êtes. Testez également votre entourage.

Faites le test !





Bons plans pour réussir la Saint Valentin:

Retrouvez les bons plans pour votre soirée de Saint-Valentin : sorties en Basse-Normandie, conseils pour un dîner en amoureux à domicile, sorties, idées de cadeaux… Le cocktail idéal pour faire de votre Saint-Valentin un moment réussi.