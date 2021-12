Canton Caen III : l'union de la gauche devance l'union de la droite d'une courte tête

Le canton compte une participation définitive de 50,36% pour ce premier tour.

Mme ACHOUCHI Salyha et M. CASINI Antoine (Union de la gauche) virent en tête avec 36,20%, suivis de près par Mme FRANCOIS Amandine et M. MICHARD Patrice (Union de la droite), qui récoltent 33,51 % des votes.

Suivent les deux candidats du Front National, Mme JORET Sabrina et M. LEJEUNE Franck (13,16%), les Verts M. CHARLOT Jean-Luc et Mme DUMAINE Émilie (8,81%), M. FOUQUET Daniel et Mme HERBOUX Marie-Claude (Front de gauche, 5,52%).

M. AILLAUD Rémi et Mme D'HEROUVILLE Joëlle (Extrême gauche) terminent la marche avec 1,41 %, et Mme COLLIN Gwaënaelle et M. DOMER Térence (Divers) compte 1,39 % des voix.