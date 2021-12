Aéroport de Roissy (France) (AFP). Dropped: les corps des victimes de l'accident en Argentine attendus en France

Deux semaines après le drame, les cercueils de Florence Arthaud, Camille Muffat, Alexis Vastine et des cinq membres de l'équipe de tournage de "Dropped", morts dans un accident d'hélicoptères en Argentine, sont attendus dimanche matin en France où ils doivent être inhumés. Partis de Buenos Aires à bord d'un vol Air France samedi en fin d'après-midi, les corps des huit Français doivent arriver à l'aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle vers 11H00, a précisé une source aéroportuaire. Ils seront pris en charge sur le tarmac par les pompes funèbres, qui achemineront les cercueils vers une chapelle ardente installée dans une salle de réception du terminal 3. Une cérémonie de recueillement aura ensuite lieu en présence des familles et des proches des victimes, du ministre des Sports, Patrick Kanner, de l'ambassadrice d'Argentine en France et de Nonce Paoli, le PDG de TF1, la chaîne qui devait diffuser l'émission de téléréalité. "Il s'agit d'une cérémonie à caractère strictement privé", a précisé à l'AFP une porte-parole d'Adventure Line Production (ALP), société qui produisait ce jeu au cours duquel des sportifs français de haut niveau devaient être largués dans des zones isolées et mis au défi de retrouver la civilisation en moins de 72 heures. Les cercueils seront enfin transportés vers les villes de résidence ou d'origine des huit victimes, en vue de leurs obsèques. - Cérémonie en mer pour "Flo" - Le tournage de "Dropped" a viré au drame le 9 mars, lorsque deux hélicoptères se sont percutés en vol peu après leur décollage dans la province de La Rioja, dans le nord-ouest de l'Argentine, avant de s'écraser dans un champ. Les huit Français et les deux pilotes argentins sont morts sur le coup. Le monde du sport, et au-delà de nombreux Français, ont été endeuillés par le décès de l'emblématique navigatrice Florence Arthaud, 57 ans, unique femme vainqueur de la route du Rhum, ainsi que de la discrète étoile de la natation Camille Muffat, 25 ans, et du boxeur Alexis Vastine, 28 ans. Lundi, le juge chargé de l'enquête, Daniel Herrera, avait annoncé que les dix corps avaient pu être identifiés malgré leur détérioration, mais il a ensuite fallu remplir des démarches administratives pour les rapatrier. Quatre experts français de l'aviation civile et cinq gendarmes se sont rendus en Argentine pour participer aux investigations, car une enquête a été ouverte en France, comme il est d'usage quand des Français meurent à l'étranger. Le 14 mars, la cycliste Jeannie Longo, le patineur Philippe Candeloro et le nageur Alain Bernard, qui participaient également à l'émission mais ne se trouvaient pas dans les hélicoptères lors de l'accident, avaient pu regagner la France. Le frère de Florence Arthaud, lui-même ancien pilote d'hélicoptère, a mis en cause vendredi les conditions du tournage de "Dropped". "On est dans une chasse à l'image. On a complètement zappé les règles de sécurité. On a pourtant des pilotes qui ont plus de 10.000 heures de vol, qui sont des pilotes chevronnés, mais qui commettent cette imprudence", a dit Hubert Arthaud. Interrogé sur ces propos, le directeur des programmes de ALP, Julien Magne, a assuré avoir vu les deux pilotes "répéter ensemble" moins de deux heures avant l'accident. "Le juge fédéral, qui est en charge de l'enquête en Argentine, considère qu'il y a eu un défaut de coordination entre les pilotes, sur la base des images qu'il a vues", a-t-il dit. "Après, je suis incapable de savoir ce qu'il s'est passé dans la tête" des pilotes. Les obsèques religieuses de Florence Arthaud seront célébrées lundi 30 mars à Paris, en l'église Saint-Séverin. Le 28 avril, il y aura une cérémonie en mer, avant qu'elle ne soit inhumée sur une île de Méditerranée au large de Cannes. Celles de Camille Muffat seront célébrées mercredi à Nice, sa ville natale, dans l'intimité.

