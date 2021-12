Depuis le 24 juin 2001, deux communautés de moines et de moniales des Fraternités Monastiques de Jérusalem sont présentes à l’abbaye du Mont-Saint-Michel et y assurent la prière quotidienne et l'accueil monastique.

Elles vivent dans l'abbaye, qui est gérée par le Centre National des Monuments Nationaux.

Frère François-Marie est le prieur du Mont.