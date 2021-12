Lausanne (AFP). Nucléaire iranien : reprsie des négociations internationales le 25 mars

Les grandes puissances et l'Iran reprendront mercredi prochain leurs négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, ont annoncé vendredi l'Iran et les Etats-Unis, après une semaine de tractations à Lausanne qui n'ont pas permis de sceller d'accord avant l'échéance du 31 mars. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry, qui a passé la semaine dans cette ville suisse avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, se rendra en outre samedi dans une ville européenne pour voir ses homologues français, allemand et britannique, avant de rentrer à Washington, ont annoncé les Américains. Dans un communiqué vendredi à Washington, le président Barack Obama, qui s'est beaucoup investi dans ce dossier, a par ailleurs appelé le gouvernement iranien à oeuvrer au retour de trois Américains emprisonnés et d'un quatrième porté disparu en Iran. Le président François Hollande va s'entretenir vendredi après-midi avec lui sur ces négociations. "La France veut un accord avec l?Iran pour permettre qu?il y ait une pleine confiance" sur "le renoncement par l?Iran à l?arme nucléaire", a affirmé M. Hollande à l'issue d'un sommet européen. Selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, "maintenant, il est nécessaire d'avoir plus de consultations et de coordination". Un besoin partagé par les Américains : "nous avons eu une série d'intenses discussions avec l'Iran cette semaine et vu que nous sommes en négociations, il est important de nous consulter à haut niveau avec nos partenaires", a souligné la porte-parole du département d'Etat Marie Harf. Outre les Etats-Unis, les autres grandes puissances (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) du groupe 5+1 étaient représentés à Lausanne par leurs directeurs politiques, dont celui de la France, considérée comme le pays le plus dur à l'égard de l'Iran. John Kerry a en outre parlé au téléphone avec ses homologues chinois Wang Yi et russe Sergueï Lavrov. La délégation iranienne rentre vendredi à Téhéran pour la fête du Norouz, le Nouvel An iranien, qui commence samedi. - "Occasion historique" - Plus tôt, Barack Obama avait appelé l'Iran à saisir l'"occasion historique" de conclure un accord sur son programme nucléaire controversé qui empoisonne la communauté internationale depuis plus de 12 ans. "Les jours et les semaines à venir seront cruciaux. Les négociations ont progressé mais des différends demeurent", avait souligné le président Obama dans un message vidéo, sous-titré en farsi, diffusé à l'occasion du Norouz. "Je suis convaincu que nos pays ont une occasion historique de régler ce problème de manière pacifique, il ne faut pas la manquer", a plaidé le président. M. Zarif lui a répondu sur Twitter qu'il était "grand temps pour les Etats-Unis et leurs alliés de choisir : pression ou accord". Le groupe 5+1 fait tout pour trouver avec l'Iran un accord dit "politique" avant le 31 mars. Un tel document, très général, garantirait que l'Iran ne fabrique jamais la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions internationales. Les Etats-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatique depuis 1980, mais se reparlent depuis quelques années, à la faveur notamment des pourparlers sur le nucléaire. Le 5+1 et l'Iran avaient conclu en novembre 2013 un accord provisoire. En cas de règlement politique fin mars, les parties sont convenues de finaliser au 30 juin-1er juillet tous les détails techniques d'un texte complet. L'accord cadre politique fixerait les grands chapitres pour garantir le caractère pacifique des activités nucléaires iraniennes. Il établirait le principe du contrôle des infrastructures de l'Iran, la durée de l'accord et le calendrier d'une levée progressive des sanctions. Sur ce dernier point, Téhéran et le 5+1 s'affrontent. L'Iran voudrait une levée en une seule fois et immédiatement des sanctions de l'ONU concernant la prolifération nucléaire; ainsi que la suspension des mesures punitives prises par les Etats-Unis et l'UE qui étouffent Téhéran économiquement et l'isolent diplomatiquement.

