Les cinq vérités de Patrice Garande avant Caen-Metz

Mardi, Malherbe a été blanchi dans l'affaire des matchs truqués

"Ce n'est même pas du soulagement. Je m'étais senti agressé, sali au début de l'affaire. Justice est rendue même si je n'avais aucun doute puisque je sais comment s'est passé le match. Je n'oublie pas que deux personnes ont été marquées particulièrement et le sont toujours puisque l'affaire au pénale n'est pas terminée. Je pense fortment à Pilou Mokeddel et Jean-François Fortin. Le fait que le club a été blanchi cette semaine par la LFP, ça doit leur donner plus du peps, du moral pour affronter les semaines à venir. Quand il y a une affaire comme ça, il y a toujours des médias qui en font des tonnes sans trop savoir ce qui se passe. Je parle des chaînes de football. J'aurai l'occasion de leur dire en tête à tête ou quand ils viendront faire des conférences de presse ici.

Du côté du groupe, j'espère que l'impact va être très positif, car on a tellement souffert dans notre saison, parce que ça avait plombé un peu tout le monde. Ça doit nous donner un supplément d'énergie, car tous les joueurs, dans toutes les équipes sont fatigués en ce moment. Et c'est vrai pour tout le club, le public. On a besoin d'être rassemblé pour nous amener vers ce qu'on souhaite tous : le maintien."

Une 30e journée avec des gros contre des petits

"Dans cette course au maintien, il se passe toujours quelque chose après chaque journée. Et ce week-end, des équipes mal en point jouent des formations du haut de tableau. Lorient joue à Paris, Lens sera à Marseille. Toulouse accueille Bordeaux. Il y a donc un coup à jouer, à condition de gagner."

L'adversaire du jour : Metz

"Metz est comme nous à Noël (ndlr : lanterne rouge et décroché). Tout le monde dit que c'est impossible pour eux de revenir, mais je ne crois pas que cette équipe va venir à Caen pour ne pas gagner. Ça va être un match de duels. Je comparerai plus ce match à celui que nous avons joué contre Reims, plutôt que celui contre Lens. Comme contre Reims, il nous faudra retrouver le goût de la victoire.

Après dans l'envie, il ne faudra pas se tromper. Il faudra maîtriser l'agressivité. Il nous faudra finir à onze cette rencontre, pas comme lors de nos deux derniers matchs. Plus qu'une fatigue physique, il y a une fatigue psychologique chez nous en ce moment qui est due au fait qu'on revient de loin. C'est usant. C'est logique que par moment les joueurs se relâchent un peu. A nous les coachs de bien encadrer tout ça."

Tous d'attaque

"Pour ce match, tous mes milieux offensifs et attaquants sont à disposition. Le fait d'avoir un effectif offensif au complet me permettra de proposer différentes animations s'il le faut. Mais c'est sûr qu'on ne débutera pas la rencontre avec Sloan Privat et Emiliano Sala sur le terrain. Ces deux joueurs ne sont pas en concurrence parce qu'ils ont des profils différents."

Selection de Lenny Nangis (espoirs) et Thomas Lemar (U20)

"Pour Lenny ça récompense sa progression. Cette sélection arrive peut-être pas au moment où il n'est pas à son meilleur niveau. Il faut qu'il conserve cette volonté de progresser. Je suis heureux pour lui et pour le club. C'est toujours intéressant. Il va se confronter au niveau international. Pour Thomas Lemar, on a même parlé qu'il joue en espoirs. C'est très bien. Et il ne faut pas oublier Sloan Privat, ravi d'aller jouer avec la Guyane et pour qui c'est très important."