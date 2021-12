La députée européenne EELV Karima Delli était à Nonant-le-Pin, ce vendredi 20 mars, en soutient aux opposants au centre d'enfouissement de déchets automobiles de GDE, 1 an et 143 jours après le début de leur mobilisation, après les nouveaux rebondissements judiciaires dans ce dossier, cette semaine devant le TGI de Paris, où l'on a appris que GDE qui savait que son site n'était pas conforme, a quand même commencé à y stocker des déchets.

Pour Karima Delli : "la France qui va recevoir le Monde pour la conférence climat à la fin de cette année, ne peut pas faire n'importe quoi que son territoire." La députée en appelle une nouvelle fois à la Ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, pour qu'elle annule l’autorisation d'exploitation du site d'enfouissement ornais :

Pour Karima Delli, Ségolène Royal doit fermer le site GDE de Nonant le Pin Impossible de lire le son.

Pour Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement: "GDE a un genou à terre, à nous de les achever. Le préfet Moraud était au courant de la situation lorsqu'il a fait escorter les camions de GDE par les gendarmes, l'Etat est complice de GDE. Mais maintenant Ségolène Royal a toutes les cartes en main, surtout que le délai de validité d'autorisation d'ouverture du site de 3 ans est désormais dépassé. On a fait le travail. On lui a mâché le boulot. Elle n'a plus qu'a signer la fermeture du site."

L'association « Normandie Santé », organise une réunion d'information sur les risques de pollution, notamment sur l'eau, par le site d'enfouissement de GDE à Nonant-le-Pin, ce samedi 21 mars à 14h30 à St Hilaire de Briouze.