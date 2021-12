Paris (AFP). Le Salon du Livre de Paris s'ouvre sous le signe du voyage

Du Brésil à la Pologne, en passant par une cinquantaine de destinations, le Salon du Livre de Paris s'est ouvert vendredi sous le signe du voyage avec, en filigrane, des inquiétudes pour la liberté d'expression des écrivains. L'Algérien Kamel Daoud, auteur du roman salué par la critique "Meursault, contre-enquête", est sous le coup d'une fatwa pour ses positions libérales et laïques. Il participait vendredi à un débat sur la liberté d'expression au côté du dessinateur Plantu, plus de deux mois après l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. L'Italien Erri De Luca, poursuivi en Italie pour incitation au sabotage de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, a reçu, lui, le soutien d'auteurs mondialement connus comme Salman Rushdie ou Paul Auster. Le Brésil est à l'honneur, comme il l'avait déjà été en 1998. "C'est le premier pays a être mis à l'honneur pour la deuxième fois", a souligné la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, en inaugurant le Salon. Près de 50 auteurs brésiliens sont présents, comme Bernardo Carvalho, Ana Maria Machado ou Paulo Lins. "Il y a une éclosion de nouvelles voix, des gens qui écrivent sur les villes avec une diversité d'expériences urbaines", a dit à l'AFP Ana Maria Machado. Le ministre de la Culture brésilien, Juca Ferreira, a expliqué qu'"un choix très large a été fait pour que les Français puissent découvrir la nouvelle génération d'écrivains". Les villes polonaises de Cracovie et de Wroclaw sont aussi sous le feu des projecteurs. "Cracovie, c'est la ville de ma jeunesse, une ville où on lit beaucoup", a dit à l'AFP le metteur en scène Roman Polanski. Au-dessus du stand de la Pologne, on pouvait lire une phrase de l'écrivain polonais Witold Gombrowicz (1904-1969): "ce n'est pas nous qui disons les mots, ce sont les mots qui nous disent". - Boycott de Hachette - "Witold Gombrowicz était mon auteur préféré quand j'étais jeune parce que ce genre de littérature était interdite en Pologne", a souligné le réalisateur du "Pianiste", palme d'or à Cannes en 2002. Une vingtaine d'auteurs polonais sont présents, dont Marek Bie?czyk, Iwona Chmielewska, Marek Krajewski et Urszula Koziol. Parmi les 3.000 auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages, on trouve le prix Goncourt 2014, Lydie Salvayre, Sylvain Tesson, Amin Maalouf, Amélie Nothomb, ou encore David Foenkinos. Mais ce salon ne représentera pas toutes les maisons d'édition, le groupe Hachette Livre (Grasset, Fayard ou Calmann-Lévy) ayant choisi de ne pas y prendre part, invoquant notamment le coût de cette participation au regard de ses retombées. "Les grandes maisons de littérature ont décidé cette année qu'elle préféraient investir leurs moyens" dans d'autre salons, a indiqué Arnaud Nourry, PDG d'Hachette Livre. Les actionnaires de ces maisons n'étaient toutefois pas tous d'accord. "Alors que l?écrit et le livre demeurent plus que jamais des remparts contre l?obscurantisme et le fanatisme, cette absence d'Hachette Livre, au regard de l'actualité, sonne comme une faute morale", a réagi Eliane Calmann-Lévy, actionnaire minoritaire des Editions Calmann-Lévy.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire