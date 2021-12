Paris (AFP). C1: PSG face à la montagne Barça, Monaco a une chance contre la Juve

Le Paris SG, qui retrouve Barcelone et Lionel Messi, va devoir réussir un nouvel exploit s'il veut poursuivre sa route au-delà des quarts de finale de la Ligue des champions, alors que Monaco, opposé à la Juventus Turin a le droit de continuer à rêver. Encore une histoire de revanche: après avoir écarté en 8e de finale Chelsea, son bourreau de 2014, le PSG trouve sur sa route le grand Barça (match aller le 15 avril au Parc des Princes et retour le 21 avril au Camp Nou), qui l'avait privé du dernier carré de la C1 il y a deux ans. En 2013, Paris, éliminé sans perdre, n'était vraiment pas passé loin et cela doit lui donner de l'espoir. Au match aller au Parc des Princes, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul 2-2. Et au match retour au Camp Nou, Pastore avait ouvert le score et Paris avait cru à l'exploit jusqu'à l'égalisation de Pedro (1-1). Depuis, les deux équipes se sont encore retrouvées lors de la phase de poules à l'automne. La première manche en septembre au Parc des Princes reste l'un des sommets de la saison parisienne, avec un succès 3-2 décroché sans Ibrahimovic. Le Suédois, suspendu, manquera encore à l'appel pour le quart de finale aller, comme Verratti, lui aussi suspendu. Mais au match retour en décembre à Barcelone, les Catalans avaient remis les choses en ordre. Malgré l'ouverture du score signée Ibrahimovic, ils avaient surclassé les Parisiens pour une nette victoire 3-1 qui avait privé le club de la capitale de la première place de la poule. Le tirage au sort de vendredi n'a en tous cas pas été très clément avec Laurent Blanc, qui avait clairement laissé entendre jeudi que le Barça était l'un des clubs à éviter. "S'il y avait un souhait à émettre, j'aimerais bien éviter trois équipes. Je suis sûr que vous allez les trouver sans problème, avait dit le technicien parisien, qui pensait vraisemblablement au Real Madrid, au Bayern Munich et à Barcelone. - 'Un vrai challenge' - Car le Barça de ce printemps est encore beaucoup plus impressionnant que celui de décembre. Epoustouflant en 8e de finale contre Manchester City, Lionel Messi est revenu à son meilleur niveau et la perspective d'affronter la ligne Suarez-Messi-Neymar fait très peur. Paris, seule équipe du plateau à ne jamais avoir disputé une finale de Ligue des champions, doit se préparer à défendre et doit se faire à l'idée qu'il encaissera forcément des buts. Pour espérer avoir une chance d'atteindre enfin le dernier carré, il faudra donc limiter les dégâts derrière et être très efficace en attaque. Mais Thiago Silva, David Luiz et les autres ont montré contre Chelsea qu'ils avaient un coeur et une envie énormes en Ligue des champions. "Cette double confrontation sera un vrai challenge pour nous. J'ai confiance en nos joueurs, en notre coach et notre staff. Ils nous ont prouvé lors du huitième de finale qu'avec courage, détermination et talent nous pouvions surmonter tous les défis", a estimé le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué. "Plus que jamais, nous serons prêts pour ces deux belles affiches", a encore assuré le dirigeant qatarien. - La Juve sans Pogba - Monaco de son côté peut donc espérer poursuivre son incroyable aventure. L'ASM a en effet évité les trois "monstres" évoqués par Laurent Blanc (le Real disputera un nouveau derby contre l'Atletico alors que le Bayern sera très largement favori face à Porto) et a hérité de la Juventus. Le club de la Principauté ne sera évidemment pas favori mais face à au leader du championnat d'Italie, privé de Paul Pogba blessé, Leonardo Jardim et ses hommes ont une carte à jouer. D'autant plus que les Monégasques auront la chance de jouer le match retour à domicile (le 22 avril, après un aller le 14 en Italie). "Nous sommes ravis d'être encore présents et d'être parmi les meilleures équipes d'Europe. Bien sûr, la Juve est favorite, avec son équipe incroyable. Mais nous n'avons rien à perdre. C'est déjà très bien d'être ici et on va essayer de profiter de ce match", a déclaré le vice-président monégasque Vadim Vasilyev sur BeIn Sports.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire