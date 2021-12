Paris (AFP). C1: PSG-Barça et Juventus-Monaco affiches des quarts

Le Paris SG affrontera Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, alors que Monaco de son côté jouera contre la Juventus Turin, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon (Suisse). Le club parisien recevra Messi et ses équipiers au match aller avant de se déplacer à Barcelone au match retour. Monaco en revanche aura la chance de recevoir lors de la seconde manche. Le PSG et Barcelone se sont déjà affrontés cette saison en Ligue des champions, lors de la phase de poules. Lors du premier match disputé à Paris (2e journée), Laurent blanc et ses hommes s'étaient imposés 3-2. Lors de la deuxième confrontation, au Camp Nou, ce sont les Catalans qui l'avaient emporté 3-1. Le duel entre les deux équipes est aussi une réédition du quart de finale de la saison 2012-2013. Le Barça en était sorti vainqueur, après deux matches nuls (2-2 à Paris, 1-1 à Barcelone). Pour Monaco, invité surprise de ces quarts de finale, le tirage au sort a été plus équilibré. Leader du championnat d'Italie, la Juventus Turin semble en effet moins inaccessible que Barcelone, le Real Madrid ou le Bayern Munich, surtout en l'absence de Paul Pogba, blessé. Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions effectué vendredi à Nyon au siège de l'UEFA: Paris SG - Barcelone Atletico Madrid - Real Madrid Porto - Bayern Munich Juventus Turin - Monaco Les matches aller ont lieu les 14 ou 15 avril sur le terrain du premier nommé, les matches retour les 21 ou 22 avril sur le terrain du second.

