Paris (AFP). Les dépenses à Radio France examinées par l'inspection générale des Finances

Les dépenses de la direction de Radio France font l'objet d'une enquête de l'inspection générale des Finances, un service du ministère des Finances, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant des informations du journal Le Monde. Cette enquête "diligentée par les ministères de la Culture et des Finances pour vérifier les dépenses de la présidence, de la direction générale et du comité directeur de Radio France", selon le quotidien, intervient après la révélation de travaux dans le bureau du président du groupe Mathieu Gallet pour quelque 100.000 euros. L'inspection générale des Finances, considérée comme l'un des services clé de Bercy, "exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière", selon sa propre définition. D'après Le Monde, la mission doit rendre ses conclusions "dans une quinzaine de jours". Radio France a dépensé quelque 100.000 euros pour la rénovation cet hiver du bureau de son président Mathieu Gallet, loin des 34.500 euros prévus initialement, a indiqué à l'AFP le groupe public mardi, confirmant une information du Canard enchaîné paru mercredi. Le climat social au sein de Radio France est actuellement dégradé par une grève illimitée lancée jeudi par plusieurs syndicats, sur fond de craintes d'un plan d'économies avec réduction des effectifs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire