John Barry est mort

Né en 1933 à York, en Angleterre, John Barry Prendergast, de son vrai nom, est décédé dimanche à New York, ont précisé ses proches.

Ce musicien, venu du jazz, avait composé la musique de onze films sur l'agent OO7, dont "Goldfinger" et "On ne vit que deux fois".

Il avait aussi remanié une musique composée par Monty Norman, pour en faire le thème principal de la série mythique, devenu l'un des plus connus au monde.

Il est par ailleurs l'auteur de la bande originale de "Out of Africa", de "Danse avec les Loups" ou de "Midnight cowboy", ainsi que du générique de la célèbre série "Amicalement vôtre" dans les années 70, qui a contribué à sa célébrité.

John Barry, qui a composé et arrangé la musique d'une centaine de films en quelque 40 ans de carrière, avait remporté deux Oscars pour "Vivre libre", un pour "Un lion en hiver", un pour "Out of Africa" et un pour "Danse avec les Loups". Il avait également été nommé pour deux autres, mais jamais pour son travail sur James Bond.

"Je pense que James Bond aurait eu beaucoup moins de flegme si John Barry ne lui avait pas tenu la main", a déclaré lundi à la BBC David Arnold, qui a pris la relève comme compositeur de la musique des films à la gloire du plus connu des agents secrets.

"Les musiques qu'il a écrites transcendent les films pour lesquels elles ont été composées et font désormais partie de la culture populaire", a jugé David Arnold, rendant hommage aux "extraordinaires mélodies" de son prédécesseur.

Barry était né dans une famille tournée vers le spectacle et avait grandi au contact du grand écran: sa mère jouait du piano et son père dirigeait plusieurs cinémas, où il avait su très rapidement jouer les projectionnistes.

Lui-même pianiste et trompettiste, il s'était produit quelque temps à partir de 1957 à la tête d'une petite formation - "The John Barry Seven" - qu'il avait montée.

Marié à quatre reprises, John Barry, qui vivait depuis de nombreuses années aux Etats-Unis, avait notamment épousé en 1965 l'actrice Jane Birkin, avec laquelle il avait eu un enfant, Kate, aujourd'hui photographe.

Gravement malade à la fin des années 80, il n'avait ensuite jamais cessé de travailler jusqu'aux dernières années de sa vie.

Il avait été décoré de l'ordre de l'Empire britannique en 1999.

Il laisse derrière lui sa dernière épouse, Laurie, à laquelle il était marié depuis 33 ans, quatre enfants et cinq petits-enfants.

Ses funérailles se dérouleront dans l'intimité et un service religieux à sa mémoire sera organisé plus tard cette année au Royaume-Uni.

AFP.