Départementales 2015 : à Barentin, la gauche part divisée

A l'extrême-gauche, l'adjointe au maire de Barentin Anne-Marie Blondel se présente, accompagnée de Jérôme Andrieu.

La gauche compte également deux autres binômes avec Alain Leconte, conseiller municipal de Barentin et Suzanne Sy Savane, candidate divers gauche malheureuse aux dernières municipales à Barentin et conseillère municipale de cette ville.

Enfin, un binôme étiqueté « union de la gauche » se présente également, composé d'élus locaux et nationaux, avec Christophe Bouillon, député et ancien maire de Canteleu, et Pierrette Canu, vice-présidente du Département et conseillère générale sortante de Duclair (qui fait partie du canton).

Le maire de Duclair en lice, le FN surfe sur la vague européenne

On le voit, les candidats de gauche se regroupent majoritairement autour de Barentin. A droite, qui n'a pas le même vivier d'élus locaux, le pari est différent. Le binôme union de la droite est composé de Jean Delalandre, maire de Duclair, et de Catherine Leroy, habitante d'Hénouville.

Enfin, à droite toute, le Front National, absent des élections municipales dans la majorité des villes, si ce n'est à Barentin (14,16% des voix), compte capitaliser sur les dernières élections européennes de mai 2014. Le parti avait obtenu des scores extrêmement haut comme au Trait (37,5% des voix), à Jumièges (36,17% des voix) ou encore à Barentin (33%), loin devant la gauche socialiste et l'UMP. Le FN présente Hubert Avenel, trésorier du parti à l'échelle départementale, et France Collas.

Pratique. Le canton rassemble 21 communes dont Barentin, Jumièges, Duclair, Le Trait ou Sant-Martin-de-Boscherville et rassemble 40 666 habitants.