Oslo (AFP). Un chasseur d'éclipse au corps-à-corps avec un ours polaire en Norvège

Un touriste tchèque a relaté jeudi comment il avait été attaqué par un ours polaire alors qu'il campait au Svalbard avec d'autres "chasseurs d'éclipse" accourus sur cet archipel norvégien pour y observer le "Soleil noir". Le corps marqué de griffures, mais souriant, Jakub Moravec a expliqué s'être réveillé en sursaut quelques heures plus tôt sous le poids d'un ours blanc qui s'était glissé dans la tente partagée avec deux compagnons. "On dormait dans la tente quand, subitement, un ours polaire est entré et m'a attaqué dans mon sac de couchage", a raconté à la radiotélévision NRK le jeune homme filmé sur son lit d'hôpital. Le groupe, composé de six touristes tchèques se déplaçant à motoneige, avait installé son campement --pourtant dûment entouré de protections anti-ours-- sur les bords d'un fjord, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Longyearbyen, chef lieu du Svalbard, archipel perdu en plein Arctique et prisé des amateurs de grands espaces. Leur objectif était de rallier Pyramiden, ancienne communauté minière russe devenue village fantôme, pour y observer l'éclipse solaire totale de vendredi. Le Svalbard, situé à environ un millier de kilomètres du pôle Nord, et les îles Féroé, territoire danois autonome de l'Atlantique Nord, sont les seules terres émergées où le phénomène astronomique sera visible dans sa totalité. Face à l'afflux de 1.500 à 2.000 visiteurs, les autorités locales ont mis en garde contre le risque que représentent les ours polaires, à l'origine de cinq attaques mortelles sur l'archipel en une quarantaine d'années. Un adolescent britannique de 17 ans est mort lors de la plus récente en 2011. - L'ours abattu - Pour toute sortie hors des zones habitées, la réglementation locale impose d'être accompagné d'un guide local ou de s'équiper d'un fusil. Figurant un ours blanc sur fond triangulaire noir entouré de rouge, un panneau routier, unique en son genre, rappelle le danger à la sortie de Longyearbyen. "On s'est battu", a dit Jakub Moravec, revenant, dans un anglais hésitant, sur son corps-à-corps avec le mammifère qui tentait, selon lui, de lui attraper la tête avec sa puissante mâchoire. Ce sont finalement les occupants de la deuxième tente, alertés par les cris de leurs camarades, qui ont réussi à faire fuir l'animal. "Ma mère a pris le pistolet et tiré trois fois", a expliqué à NRK, Zuzanna Hakova, une amie de Jakub restée à son chevet. Blessé, l'ours a été achevé quelques instants plus tard par les secours. "Des empreintes et des traces de sang les ont menés jusqu'à la mer et l'ours y a été vu nageant dans le fjord () Il a ensuite été tué", a précisé le gouverneur de l'archipel dans un communiqué. Touché au visage et au bras, Jakub Moravec a été évacué par hélicoptère pour être soigné à Longyearbyen, chef lieu du Svalbard. Environ 3.000 ours polaires vivent dans la région, un peu plus que les 2.500 habitants de l'archipel. L'animal étant une espèce protégée depuis 1973, tout est généralement fait pour éviter d'abattre des ours.

