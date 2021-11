Paris (AFP). Equipe de France: Fekir adoubé, Pogba forfait

Sans surprise, Nabil Fekir a été convoqué jeudi pour la première fois en équipe de France pour les amicaux face au Brésil et le Danemark, deux rendez-vous que manquera Paul Pogba, touché à la cuisse mercredi en Ligue des champions. Dix jours à peine après avoir opté pour les Bleus au détriment de l'Algérie, le prodige lyonnais (11 buts, 7 passes décisives) connaît donc une promotion-express pour les deux premiers matches de l'année (26 et 29 mars). Mais son arrivée dans le cercle très fermé des internationaux était fortement attendue à l'issue d'un long feuilleton. "Il y a eu une campagne médiatique. Ça a créé le buzz pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais à aucun moment ça ne peut avoir d'influence sur moi. Si je le sélectionne, c'est que je considère qu'il peut apporter quelque chose de différent. Ça n'est pas pour l'empêcher de rejoindre une autre sélection", a affirmé Didier Deschamps en conférence de presse. Attaquant polyvalent, dribbleur hors-pair, capable d'évoluer dans l'axe ou sur les côtés, Fekir a crevé l'écran cette saison et si l'OL caracole en tête du classement de la L1, il le doit en grande partie au duo formé avec Alexandre Lacazette, meilleur buteur du championnat (23 réalisations). A lui de prendre date à moins d'un an et demi de l'Euro. Fekir sera d'ailleurs en terrain conquis à Clairefontaine puisque Lacazette est encore de la partie dans le secteur offensif en compagnie des intouchables Karim Benzema, Antoine Griezmann et Mathieu Valbuena. Dimitri Payet, qui maintient son rang à Marseille, est aussi là, au contraire d'André-Pierre Gignac, sans doute la victime collatérale de la venue de Fekir. - Cadres de retour - C'est en revanche sans Paul Pogba, sa pièce maîtresse du milieu, que la France défiera le Brésil de Neymar. Le joueur de la Juventus Turin a été touché à la cuisse droite, mercredi en 8e de finale retour de C1 à Dortmund. "C'est toujours embêtant pour le joueur, a déclaré le patron des Bleus. C'est la première blessure musculaire qu'il a. C'est nouveau pour lui, il a enchaîné énormément de matches, il n'a pas toujours eu des vacances, son corps a besoin de souffler. C'est un problème musculaire. Il va passer des examens mais il ne sera pas disponible. J'aurai préféré l'avoir avec nous mais ça peut arriver aussi." L?indisponibilité de Pogba s'ajoute à celle de Yohan Cabaye (genou) et profite à Maxime Gonalons, leader de L1 avec Lyon, et à Geoffrey Kondogbia, qualifié pour les quarts de finale de la C1 avec Monaco. Les autres habituels de l'entre-jeu, Blaise Matuidi, Moussa Sissoko et Morgan Schneiderlin sont eux bien présents. Le reste de la liste est marquée par les retours de blessure des défenseurs Mamadou Sakho, Laurent Koscielny et Patrice Evra, ainsi que de l'attaquant Olivier Giroud, qui n'était plus réapparu sous le maillot français depuis le quart de finale du Mondial-2014 perdu face aux futurs champions du monde allemands (1-0). Le rétablissement de Sakho va permettre à Deschamps d'aligner de nouveau sa charnière centrale fétiche Sakho-Varane. Le jeune Kurt Zouma (20 ans), souvent aligné par Jose Mourinho à Chelsea, sera le 4e axial aux côtés de Sakho, Varane et Koscielny. A droite de la défense, la blessure de Mathieu Debuchy (épaule droite) oblige le sélectionneur à maintenir sa confiance à Bacary Sagna et Christophe Jallet dans un secteur de jeu en manque d'éléments de valeur mondiale. A gauche, l'inamovible Patrice Evra aura à ses côtés Benoît Trémoulinas, très performant avec le FC Séville. Les jeunes Lucas Digne (21 ans) et Laywin Kurzawa (22 ans), en très nette perte de vitesse, sont logiquement absents. Deschamps n'a pas caché la nécessité d'une "remise en question" pour ces deux joueurs, ajoutant qu'ils devaient "en faire plus". Enfin, chez les gardiens, le sélectionneur reconstitue le trio Lloris-Mandanda-Ruffier avec le retour de blessure du portier stéphanois.

