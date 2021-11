Berlin (AFP). Grève chez Lufthansa: 700 vols annulés vendredi

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé jeudi l'annulation de 700 vols court et moyen-courriers vendredi face au nouvel appel à la grève de ses pilotes. En conséquence de la grève de vendredi annoncée par le syndicat de pilotes Cockpit, "Lufthansa va devoir annuler 700 vols", soit la moitié des vols prévus ce jour-là, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Cela va affecter 84.000 passagers, a-t-elle précisé. Les autres compagnies du groupe Lufthansa, à savoir Germanwings, Eurowings, Swiss Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti et Brussel Airlines ne sont pas concernées par ce mouvement, le 14e du genre depuis avril 2014. Indépendamment de la grève de ses pilotes, Lufthansa va également annuler environ 90 vols supplémentaires en raison du débrayage vendredi des aiguilleurs du ciel italiens. La grève des pilotes de vendredi aura un impact similaire à celle de mercredi, qui portait également sur les court et moyen-courriers. Elle avait engendré la suppression de quelque 750 vols et affecté 80.000 passagers. Jeudi, c'était au tour des pilotes des vols long-courriers et de la filiale de fret Lufthansa Cargo de protester. Au sein de la compagnie Lufthansa, 84 vols en provenance ou à destination d'Allemagne ont ainsi été annulés, sur les 153 normalement prévus, ce qui affectait environ 18.000 passagers, dont 8.000 au départ d'Allemagne, selon une porte-parole du groupe. Le syndicat Cockpit et la direction s'affrontent depuis un an sur une réforme des conditions de départ en préretraite dont bénéficient actuellement les pilotes. A chaque fois, Lufthansa tente de minimiser l'impact de ces mouvements en avertissant les passagers à l'avance, en leur proposant des vols alternatifs ou des transports en train, ainsi qu'en mobilisant d'autres pilotes et des avions plus grands. De ce fait, la situation est restée calme aux aéroports de Francfort et Munich, les principaux concernés.

