Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: discussions difficiles mais des progrès, dit Kerry 

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a fait état jeudi de "progrès" dans les discussions "difficiles" qu'ont les grandes puissances et l'Iran sur son programme nucléaire controversé. "Nous discutons de certains sujets difficiles, mais nous avons fait des progrès", a déclaré John Kerry de manière inopinée devant quelques journalistes en sortant d'une réunion avec la délégation iranienne dans un palace de Lausanne. M. Kerry, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrivée dimanche dans la ville suisse, a ensuite répondu qu'il ne savait jusqu'à quand la délégation américaine resterait à Lausanne. La Suisse accueille un nouveau cycle de pourparlers entre le groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) et l'Iran pour espérer sceller un accord politique sur le nucléaire iranien avant le 31 mars, voire avant le Nouvel an iranien du 21 mars. Mais Européens et Américains sont depuis le début de la semaine plutôt sceptiques sur les chances de conclure d'ici vendredi. La partie iranienne souffle le chaud et le froid mais affiche plutôt son optimisme. Les négociations progressent même s'il reste "beaucoup de travail", a affirmé jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamad Javad Zarif. Ces discussions de Lausanne sont en fait largement dominées par les entretiens bilatéraux qu'ont depuis lundi MM. Kerry et Zarif.

