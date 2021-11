Départementales 2015 : à Notre-Dame-de-Bondeville, les élus locaux en têtes d'affiche

Le canton de Notre-Dame-de-Bondeville est partagé en deux parties. D'une part, Pavilly, l'une des plus grandes ville du Canton, est à droite. D'autre part, les autres villes de taille significative, comme Notre-Dame-de-Bondeville, ville-centre du canton, Malaunay ou Le Houlme, sont à gauche.

La gauche qui présente des têtes connues. L'union de la gauche présente un binôme composé de Guillaume Coutey, maire de Malaunay depuis 2012, et de Agnès Largillet, directeur du centre social de Pavilly.

Si la gauche s'est plutôt bien comportée aux dernières municipales dans les villes du canton, les européennes n'ont pas confirmé cette dynamique, avec des scores très faibles obtenus par la liste menée par Gilles Pargneaux (moins de 18% partout).

La gauche de la gauche présente elle aussi des candidats bien connus localement avec Daniel Grenier, maire du Houlme depuis 2001 et Myriam Mulot, maire-adjointe à Notre-Dame-de-Bondeville.

La droite mise sur ses élus locaux

L'union de la droite mise elle aussi sur des élus locaux, en présentant Sylvain Bulard, maire de Blacquevilly, et Sophie Nicolle, conseillère municipale à Pavilly, ville gérée par la droite (71% aux élections municipales de 2014). Si l'UMP peut bénéficier de la mauvaise forme du PS à l'échelle nationale, le parti de droite ne doit pas oublier qu'aux dernières européennes, les scores obtenus par sa tête de liste Jérôme Lavrilleux avaient été très faibles, autour des 15% dans les différentes villes du canton.

Enfin, le Front National, absent des municipales dans les villes du canton, compte surfer sur la dynamique nationale et des dernières élections européennes (le parti avait obtenu 27% à Notre-Dame-de-Bondeville, près de 36% à Pavilly et 33% à Malaunay, loin devant les autres partis). Stéphane Favre, responsable du canton pour le parti à l'échelle départementale, et Corinne Throude se présentent pour le FN.

Pratique. Le canton rassemble 23 communes dont Ecalles-Alix, Le Houlme, Houppeville, Malaunay, Pavilly ou Fréville. 41 499 habitants dépendent de ce canton.