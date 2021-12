Sortir dans la Manche : vendredi 20 mars

Le salon du chocolat et des douceurs se déroule tout ce week-end à Saint-Lô. Deux jours de gourmandises où vous pourrez flâner parmi tous les artisans mais aussi profiter de nombreuses animations. C'est demain et dimanche de 10h à 19h au parc des expositions de Saint-Lô. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Jusqu'au 1er avril, Saint-Lô Commerces propose aux enfants de dessiner un œuf de Pâques sur une feuille A4 et de le déposer chez Planet'R, Saint Laud Jouets, Eurekakids, la Boutique du Jeu ou PlayerOne. Pour les gagnants, de grandes pièces en chocolat seront offertes par différentes boulangeries et chocolateries de la ville. Plus d'infos sur www.saintlocommerces.com



La 8e soirée Faut qu'ça Chauffe a lieu demain au Complexe Sous Les Pylônes à Coutances. De 17h à 1h, les 4 groupes joueront par alternance dans 3 lieux en proposant des concerts différents. Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.chaufferdanslanoirceur.org