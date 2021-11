Attentat à Tunis : Nicolas Rouly exprime sa solidarité

L'attentat qui s'est déroulé mercredi 18 mars à Tunis a tué 20 personnes dont deux Français.

Le président du Conseil général Nicolas Rouly a réaffimé le soutien du Département au processus démocratique tunisien. "Je souhaite exprimer ma solidarité envers les familles des victimes et l’ensemble du peuple tunisien. Face à l’horreur du terrorisme, nous devons tous rester mobilisés. Je réaffirme l’engagement du Département de Seine-Maritime aux côtés de la Tunisie et notre appui au processus démocratique qu’elle met en oeuvre avec courage et lucidité".