Aden (AFP). Yémen: vols suspendus à l'aéroport d'Aden en raison de violences

Le trafic aérien à l'aéroport international d'Aden, principale ville du sud du Yémen, a été suspendu jeudi en raison de violences dans les environs entre partisans et adversaires du président Abd Rabbo Mansour Hadi, a-t-on appris de source aéroportuaire. "Le trafic aérien à l'aéroport d'Aden a été suspendu et des vols ont été annulés", a déclaré cette source à l'AFP, alors que de violents accrochages opposaient des unités des forces spéciales, dirigées par un officier rebelle, et des membres de comités populaires, qui défendent le président Hadi.

