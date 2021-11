Départementales 2015 : au Mesnil-Esnard, la droite veut garder la main

Voilà un canton qui à droite qui devrait le rester. L'union UMP-UDI est de la partie avec Patrick Chauvet, maire de Buchy et conseiller général sortant, qui se représente avec Hélène Brohy. Le maire de Buchy avait obtenu 100% des voix aux dernières municipales, sa liste étant la seule en lice.

Dans la principale ville du canton, au Mesnil-Esnard, les deux listes de droite cumulées avaient obtenu 81% des voix pour seulement 18,65% à la liste de gauche, preuve de l'hégémonie de la droite sur la ville-centre du canton. Aux européennes, rebelote, puisque Mesnil-Esnard est l'une des rares villes (de même pour le canton), où le Front National n'est pas arrivé en tête, la liste UMP rassemblant 28,01% des voix, loin devant le FN (19,52% des voix) et la liste socialiste (12,83%).

La gauche divisée, le FN part de loin

La gauche pâtit de plus d'une division dans ses rangs. Le binôme union de la gauche est composée de Vincent Decorde, conseiller municipal à Blainville-Crevon et d'Amanda Lyscenczuk, première adjointe au Mesnil-Raoul. A la gauche de ce binôme se présente un binôme écologique et citoyen avec Pauline Bouhelier, animatrice en milieu agricole et Jean-Paul Thorez, militant associatif dans l'environnement.

A la droite de la droite, enfin, le Front National s'engage avec Katy de Leest, responsable de la permanence du parti à l'échelle seinomarine et Claude Souday. Le parti avait obtenu 19,52% aux dernières européennes, bien loin de ses résultats nationaux qui ont vu le FN dépasser la barre des 30%.