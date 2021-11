Sainte-Thérèse de Lisieux : le pape ouvre la voie à la canonisation de ses parents

Ce mercredi 18 mars, le Pape François a reconnu le miracle attribué à l’intercession des Bienheureux Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Le souverain pontif a autorisé la promulgation d’un décret en ce sens lors d’une audience avec le cardinal Angelo Amato, le Préfet de la Congrégation pour les Causes des saints.

"Dans le processus vers la canonisation, cette reconnaissance est une nouvelle étape après l’avis favorable des médecins puis des théologiens, puis des évêques et cardinaux concernés qui devrait conduire le Saint-Père à annoncer, lui-même, lors d’un prochain Consistoire public, la décision et la date de la Canonisation des bienheureux Louis et Zélie Martin", a indiqué le diocèse de Bayeux et Lisieux.

Louis et Zélie Martin ont été béatifiés à Lisieux le 19 octobre 2008.